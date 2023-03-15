В Ростовской области в 2023 году планируют достроить детский хирургический центр. Фото: Иван МАКЕЕВ

Строительство областного детского хирургического центра инновационных технологий в Ростовской области планируют завершить в конце 2023 года, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

- Заслушал сегодня доклады подрядчика и областных ведомств о ходе строительства областного детского хирургического центра инновационных технологий…Подрядчик заверил, что к концу этого года новые корпуса будут уже готовы к приемке и монтажу медицинского оборудования, - написал он в Telegram-канале.

В настоящее время практически завершено остекление зданий, идет внутренняя отделка помещений. На объекте задействованы 406 рабочих.

Василий Голубев отметил, что необходимо как можно скорее завершить все работы и дать старт функционированию Центра.

Напомним, областной детский хирургический центр за 7,3 миллиарда рублей будет построен на базе областной детской больницы в Ростове-на-Дону.

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