В 2023 году планируется увеличить рост ВРП Ростовской области на 1%. Фото: Иван МАКЕЕВ

Валовый региональный продукт Ростовской области в 2023 году, по прогнозам, вырастет на 1,1% относительно 2022 года, сообщается на сайте правительства региона.

Сделают это за счет увеличения объемов производства в основных отраслях экономики. Среди них промышленное производство – на 3,7%, оборот розничной торговли – на 2,7%, ввод жилья – на 7,4%, объемы общепита – на 2,2%, сектор платных услуг – на 3%.

В январе 2023 года промышленное производство снизилось на 11,3%. На 0,8% замедлился оборот розничной торговли.

Вместе с тем отмечается рост объема в сельхозпроизводстве, общественном питании и оказании платных услуг населению.

В 2022 году специалисты прогнозировали устойчивую положительную динамику по всем ключевым показателям социально-экономического развития региона в 2023 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Валовой региональный продукт Ростовской области вырос на 2,5%

Сейчас экономика региона «остается в целом стабильной» (подробности)