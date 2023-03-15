В ростовских автобусах появится автоматическая система подсчета пассажиров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В общественном транспорте Ростова появится автоматическая система подсчета пассажиров, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

В департаменте транспорта порталу пояснили, что в автобусах будут установлены камеры для фиксации каждого входящего пассажира.

В сообщении отмечается, что перевозчики должны будут обеспечивать исправную работу системы.

- По будущим контрактам на перевозки транспортные компании обязаны будут не допускать вмешательства в её работу…При этом перевозчики должны будут обеспечивать бесперебойную работу оборудования, - говорится в тексте.

Предположительно система подсчета пассажиров начнет работать уже в 2023 году.

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