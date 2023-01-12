В Ростове выдали премию водителю автобуса, который отвез заснувшего ребенка прямо домой

Мама мальчика написала пост с благодарностью Константину Мышляеву в соцсети. Фото: Личный архив героя публикации

Историю о том, как водитель автобуса отвез заснувшего в салоне ребенка прямиком домой, в соцсетях рассказала мама мальчика. Таким образом она захотела выразить благодарность водителю, который отказался брать деньги за свой человечный поступок.

"СЕЙЧАС ОЧЕНЬ РЕДКО ВСТРЕЧАЮТСЯ ТАКИЕ ЛЮДИ"

- В понедельник, мой ребенок возвращался вечером из школы домой на автобусе, - написала подписчица паблика "Ростов Главный". - Пока ждал транспорт, очень замерз. В автобусе согрелся и уснул. Живет на конечной - ЖК Платовский. К сожалению, никто из пассажиров не разбудил спящего ребенка. Водитель посмотрев в салон, его не заметил и поехал в гараж. К счастью, находившийся в автобусе мужчина увидел сына и сказал об этом водителю. Ребенка разбудили, узнали откуда он, и позвонили мне.

По словам женщины, первым делом водитель успокоил ее, сказав что все в порядке, и что посадит ребенка на другой автобус. Но затем перезвонил и сказал, что лучше сам привезет и вскоре привез.

- Я не спросила имя этого водителя, - продолжает ростовчанка. - Очень хочу, чтобы вы опубликовали мой рассказ. Сейчас очень редко встречаются такие люди, а тем более водители. Госномер - 765, маршрут 92б. Огромная благодарность. Спасибо!

Мужчина и не подумал высаживать ребенка на морозе - отвез домой лично. Фото: Алексей БУЛАТОВ

"НЕ ВСЕ ПОКУПАЕТСЯ И ПРОДАЕТСЯ"

А тем временем под этим постом сотни комментариев.

- Вот есть же хорошие новости! Про таких людей и нужно в новостях рассказывать, - пишет Марина. - А тех, что детей в мороз высаживают, под хвост мешалкой с маршрута. Мужичок красавец, настоящий Человек!

- Есть хорошие водители, - оставил комментарий другой пользователь Роман. - А то садятся пранки и провокации делают, чтобы водители их материли, и жалуются потом, какой тот хам.

Были и такие сообщения:

- Все стали мерить на деньги, а водитель сделал по-человечески, как раньше и было. И благодарность не только деньгами меряется. Спасибо водителю, а мог бы просто позвонить и посадить в другой автобус или такси - и то поступок! Раньше в школе бы об этом сочинение написали, как примере для подражания.

- Не все покупается и продается в этой жизни, и спасибо большое вот таким людям, которые неравнодушны к чужим детям! Это поступок настоящего мужчины!

Ростовчане гордятся своим земляком и не перестают хвалить. Фото: Екатерина ПОПОВА

"НЕ РАДИ ДЕНЕГ Я ЭТО ДЕЛАЛ"

Журналисты "КП - Ростов-на-Дону" нашли этого водителя. Им оказался Константин Мышляев. Вот только сам он себя народным героем не считает. Мама мальчика хотела даже отблагодарить водителя деньгами.

- Но я отказался, - улыбается собеседник. - Не ради денег я это делал, я ей сразу сказал. И ничего сверхъестественного в таком поступке не вижу. Любой нормальный человек на моем месте поступил бы также. А что мне нужно было делать? Ребенка на морозе что ли высадить?

К слову, Константин частенько закрывает глаза на школьников, у которых на карте вдруг нет денег на оплату проезда.

- Знаете, бывает в день десять, пятнадцать, иногда двадцать учеников проходят через меня, прикладываю карты к валидатору, а на экране - нет средств, - смеется Константин. - Я их пропускаю, но говорю: "Только родителям скажи, что у тебя денег нет на карточке, чтобы они тебе положили. Мало ли…" Родители замотались, какие-то проблемы у них. Причем здесь дети?

А после публикации в «КП - Ростов-на-Дону» о поступке водителя узнало и руководство АТП. Его вызвали в офис и в торжественной обстановке вручили благодарность и выдали Константину солидную премию в 25 тысяч рублей.

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