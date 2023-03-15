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НовостиПроисшествия15 марта 2023 6:31

В Ростовской области экс-заведующего кафедрой РостГМУ осудили за взятку от 14 студентов

Специалист пытался оспорить наказание, но итоговый вердикт оставили без изменений
Ангелина СКИБА
Приговор вынесли в Октябрьском районном суде

Приговор вынесли в Октябрьском районном суде

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области подтвердили приговор по делу о взятке в отношении бывшего заведующего кафедрой РостГМУ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

- Октябрьский районный суд назначил штраф в 500 тысяч рублей и на 2 года запретил специалисту заниматься преподавательской деятельностью. После обжалования вердикт оставили без изменений, он уже вступил в законную силу, - информирует ведомство.

По данным следствия, профессора задержали после получения денег от старосты одной из групп в июне 2022 года. Тогда же выяснилось, что 14 студентов передали преподавателю 66 тысяч рублей за зачет по поликлинической терапии. Будущие медики надеялись, что с помощью подкупа избегут проверки знаний.

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