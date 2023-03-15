В Ростовской области экс-заведующего кафедрой РостГМУ осудили за взятку от 14 студентов

Приговор вынесли в Октябрьском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области подтвердили приговор по делу о взятке в отношении бывшего заведующего кафедрой РостГМУ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

- Октябрьский районный суд назначил штраф в 500 тысяч рублей и на 2 года запретил специалисту заниматься преподавательской деятельностью. После обжалования вердикт оставили без изменений, он уже вступил в законную силу, - информирует ведомство.

По данным следствия, профессора задержали после получения денег от старосты одной из групп в июне 2022 года. Тогда же выяснилось, что 14 студентов передали преподавателю 66 тысяч рублей за зачет по поликлинической терапии. Будущие медики надеялись, что с помощью подкупа избегут проверки знаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области с 8 марта ищут 37-летнюю жительницу Таганрога

Приметы: рост 167 см, нормальное телосложение, рыжие волосы, зеленые глаза (подробности)