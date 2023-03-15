В таганрогской роще «Дубки» очистили пруд с черепахами

Сотрудники коммунальных служб в лодках с помощью длинных грабель доставали весь мусор.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Таганроге в роще «Дубки» коммунальщики очистили озеро с черепахами. Об этом сообщили в городской администрации 14 марта.
Долгое время пруд был замусорен сухими ветками, старыми покрышками и покрыт тиной. Отметим, что в пруду живут черепахи, поэтому работа по очистке проводилась тщательно и аккуратно. Сотрудники коммунальных служб в лодках с помощью длинных грабель доставали весь мусор.
- Роща «Дубки»– это памятник природы, место отдыха горожан, причем, излюбленное, и один из красивейших уголков Таганрога.Его история знакома как нам, таганрожцам, так и нашим гостям, приезжающим в город Чехова на экскурсии, - сообщили в администрации города.
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