Изменение цен на продукты в Ростовской области объяснили санкциями и погодными условиями

На Дону подорожали овощи и подешевели сухие приправы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Ростовской области рассказали, насколько и по какой причине изменились цены на продукты питания в течение 2022 и по итогам февраля 2023 годов. Стоимость потребительской корзины объяснили в ЮРИУ РАНХиГС.

Так, по мнению экспертов, в некоторых случаях люди стали тратить больше из-за санкций - коррективы внести перебои с поставками комплектующих, необходимых для производства. Например, это коснулось сыров и сливочного масла, которые подорожали почти на 15%. Повысилась цена и на маргарин, с 156 до 234 рублей за 1 кг.

Также на стоимость овощей и фруктов могли повлиять временные трудности с поставкой семян и погодные условия, уверена старший преподаватель кафедры международных экономических отношений Евгения Васюта.

Специалист отмечает, что за 1 кг лука теперь просят не 27, а 48 рублей, а стоимость огурцов и помидоров выросла с 200 до 250 рублей и с 176 до 199 рублей соответственно. При этом сейчас в регионе примерно на 10 % подешевели сухие приправы и специи.

- Для успешного противостояния западному давлению нужно выводить сельхозсистемы на новый технологический уровень, следует ускорить внедрение цифровых решений, - пришла к выводу Евгения Васюта.

Заведующий кафедрой социологии Роман Овчаренко дополнительно обратил внимание на стабильность цен на базовые продукты питания.

- За этот год экономика выстояла. Да, как видим, цены на некоторые продукты питания подросли, но в целом инфляцию удалось сдержать. Сейчас экономическая система довольно стабильна, - подчеркнул Роман Овчаренко.

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