Часть жителей Нахичевани в Ростове на сутки останутся без воды

Водоснабжение ограничат из-за подключения коммуникаций Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону часть жителей Нахичевани на сутки останутся без воды. Ресурс в дома не будут подавать с 8:30 утра 16 марта до 8 утра 17 марта, предупреждает «Ростовводоканал».

- Водоснабжение временно перекроют в границах: площадь Театральная - Ченцова - 2-я Линия - Налбандяна - Верхненольная - Каяни. Также под отключение попадут детский сад и административные здания на Каяни, - говорится в сообщении.

Водоснабжение ограничат из-за подключения коммуникаций на улице Налбандяна от Верхненольной до Каяни.

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