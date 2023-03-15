В феврале в Ростове зарегистрировали 950 долевых договоров Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в Ростове-на-Дону и области сократилась продажа квартир в новостройках. К такому выводу на основе данных управления Росреестра пришли аналитики портала domostroydon.ru.

Так, в этом феврале в донской столице дольщики заключили на 354 договора меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же за месяц в Ростове зарегистрировали 950 договоров, по области - 1049.

При этом по отношению к январю специалисты отметили некоторый рост сделок. В Ростове-на-Дону их число увеличилось на 89, по Ростовской области - на 117.

Добавим, месяцем ранее, в январе 2023 года, эксперты также фиксировали снижение долевых сделок, тогда их количество оказалось в два раза ниже ожидаемого. За указанный период в южной столице зарегистрировали 861 договор (на 511 меньше, чем годом ранее), по региону - 932 договора (на 619 меньше, чем в январе 2022 года).

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