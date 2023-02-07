В 2023 году в Ростове зафиксировали прирост цен на жилье в новостройках

Самое заметное повышение стоимости квартир произошло в Пролетарском районе Ростова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе 2023 года в Ростове-на-Дону зафиксировали прирост цен на жилье в новостройках. Средняя стоимость квадратного метра повысилась на 2,61 % и достигла 119 тысяч рублей, сообщает domostroydon.ru.

- Цены в декабре были ниже из-за скидок и акций, но с начала 2023 года предложения вернули к прежним значениям, добавив к уровню декабря еще около 3 тысяч рублей, - отметили эксперты.

Выяснилось, что самое заметное повышение, почти на 7,2 %, произошло в Пролетарском районе города. На это повлияла продажа квартир в новостройке бизнес-класса. При этом в Ленинском районе средняя стоимость «квадрата» снизилась на 0,43 %. В остальных районах показатели оказались ниже среднего по Ростову.

Добавим, в декабре 2022 года самые высокие цены на жилье в новостройках (147,8 тысячи за кв. метр) выдвигали в Ленинском районе Ростова. На втором месте оказался Кировский район (137,6 тысячи за кв. метр), на третьем - Пролетарский район (117,9 тысячи за кв. метр).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очередного нелегального парковщика поймали около рынка на Темернике в Ростове

Нарушитель надеялся нажиться на водителях, но его поймали сотрудники полиции (подробности)