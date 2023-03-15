С 20 марта для электричек Ростов - Сальск введут дополнительную остановку

Стоянку введут на станции Заречной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 20 марта в Ростовской области для электричек Ростов - Сальск введут дополнительную остановку на станции Заречной. Это на несколько минут сдвинет график движения составов, предупреждает пресс-служба донского Минтранса.

Нововведение коснется двух маршрутов:

Поезд № 6812 Ростов - Сальск будет отправляться в 18:49. Стоянку на Заречной для него планируют в 18:54-18:55. Далее с небольшим отставанием от привычного расписания маршрут проследует через Электродепо, Батайск, остановки Ягодка, Весна, Мокрый Батай, Конармейскую, Кагальник, Зерноград, Мечетинскую, Атаман, Целину и Трубецкую. Прибытие в Сальск с 21:56 перенесли на 21:58.

Поезд № 6811 Сальск - Ростов должен отправляться в 4:53 и до остановки Электродепо следовать по привычному графику. После этого предполагается стоянка на Заречной в 7:54-7:55, а не в 7:53. Прибытие в Ростов ожидается в 8 утра вместо 7:58.

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