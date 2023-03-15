В Ростове начался ежегодный фестиваль детских и юношеских театров «Браво, дети!»

Детские театральные студии есть почти в каждом образовательном учреждении. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону стартовал ежегодный фестиваль детских и юношеских театров «Браво, дети!». Об этом 15 марта в своем Telegram-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко. В этом году в фестивале примут участие около 4 тысяч ребят в возрасте от 4 до 18 лет.

Каждый год талантливые и юные ростовчане показывают свое театральное мастерство.

- Фестиваль в полной мере позволяет юным ростовчанам раскрыть свой творческий потенциал и показать взрослым профессиональный подход к делу! Отрадно, что традиции детского творчества в Ростове-на-Дону только приумножаются. Так, в Ростове открыты 107 школьных театров и 98 дошкольных театральных коллективов, - поделился Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, детские театральные студии есть почти в каждом образовательном учреждении. Многие юные ростовчане активно принимают участие в различных постановках и пробуют себя в этом мастерстве.

- Будем с нетерпением ждать итогов! Победителей объявят в апреле на сцене Ростовского академического театра им. М. Горького, - добавил сити-менеджер.

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