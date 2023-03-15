Ростовчанка рассказала, как создает картины с нейросетью

Дизайнер рассказала, нужны ли для такого творчества особенные навыки. Фото: личный архив героя публикации.

Думаю, многие наверняка знают, что искусство это процесс долгий, трудный и несомненно кропотливый. Тот же да Винчи создавал свою Моно-Лизу 10 лет, Васнецов писал, «Богатырей» на протяжении 18, а на знаменитую «Спящую Царевну» ушло около 40 лет.

Художники прошлого поколения могли кропотливо прописывать каждую деталь месяцами. Правда, тогда в арсенале мастеров была лишь натура, фантазия, карандаш или масло на пару с кистями. Но с тех пор много воды утекло, сейчас же в эру современных технологий на помощь мастерам приходит она, великая и могучая нейросеть.

Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» пообщались с ростовчанкой, которая решила создавать картины на пару с искусственным интеллектом. Дизайнер и художница Виктория Лобко рассказала, как происходил процесс, нужны ли для такого творчества особенные навыки, а также поделилась парочкой лайфхаков.

«ТВОРЧЕСКАЯ НЕЙРОСЕТЬ»

- Творчеством я занимаюсь почти всю сознательную жизнь, еще до университета создавала подделки из костей, позже проводила разные перфомансы, арт-демонстрации и выставки современного искусства, - начинает рассказ Виктория. – Всегда было интересно изучать что-то новое и необычное, то, что для одного человека шок, для меня - объект восхищения. Так произошло и в этот раз. Как сейчас помню, весь прошлый год пресса пестрила материалами об искусственном интеллекте: мол, с его помощью можно не только программировать, но и создавать. Покопавшись в теме немного глубже узнала, что есть разные типы так называемой «творческой» нейросети. Одни создают тексты, причем как сценарные, так и журналистские, другие - работают с изображением. Дай, думаю протестирую этот супермозг! Как раз хотела создать несколько новых работ, но в голове все никак не складывались эскизы.

Художник без идеи - ремесленник, считает женщина. Фото: личный архив героя публикации

По сути, все это выглядит, как обычный сайт, его можно найти как самостоятельно, вбив в поисковике «нейросеть для создания изображений», так и выбрать что-то из наиболее популярной тройки: «Midjourney», «Dall-e 2» и «StableDiffusion». Собственно, последней ссылкой я и пользовалась. Функционал у пиксельной помощницы очень простой, разобраться сможет даже новичок. На главной странице вы увидите строку для ввода текста и кнопку «сгенерировать». Единственный момент, все работает на английском, если знаний нет даже на базовом уровне, лучше в соседнем окошке открыть всемогущий переводчик.

ЖИТЕЙСКИЙ ЛАЙФХАК

- Правда, чтобы работа нейро-подруги и ваши ожидания сошлись в едином порыве, придется постараться с запросом, именно он в этом процессе правит баллом, - уверяет собеседница. - При составлении играет роль каждая деталь, вплоть до знаков препинания. Сначала набираем желаемый сюжет. Например, пейзаж - мужчина и женщина целуются, городской пейзаж - дети играют на площадке, котики танцующие чечетку на пляже. Вообщем, все, что вашей душе угодно. После обязательно ставим точку, делаем проблем, а затем прописываем с большой буквы нужные цвета. И, вот тут-то понадобиться житейский лайфхак. Если вносить палитру оттенков без запятой, «умная-Ая», как истинный художник, начнет играть в палитру.

Допустим, по колористике - красный плюс зеленый дает нам коричневый, без нужной пунктуации нейро-мозг сделает картину именно в таких цветах, с запятой все будет как заказывали. После цветовой граммы я, как и многие, пыталась прописать конкретный стиль живописи, но сеть такого поворота не очень-то и ждала. А вот, когда ввела художника, дело сдвинулось в нужную сторону. Для разнообразия попробовала Миро, Пикассо, Лихтенштейна, каждый раз машина создавала десятки картинок в стилистике автора. В результате остановилась на сюрреалисте Рене Магритте. Если честно, итог буквально сразил наповал, «умная-Ая» сгенерировала более 50 разных вариаций на заданный сюжет. Это было настолько классно, что даже не поверила своим глазам, неужели такого больше нигде нет. Чтобы проверить теорию, скачала одну картинку и прогнала ее через поиск по фото, и о чудо, сеть и впрямь создала эксклюзив. Человек даже с очень богатой фантазией в одиночку не смог бы уложиться за такой срок.

ТЕМА, КОТОРАЯ НАБЕРЕТ ОБОРОТЫ

- Конечно, нельзя сказать, что искусственный интеллект делает все сам, первоначально посыл идет именно от человека, - уверяет Виктория. – Вы придумываете сюжет, стилистику, цветовую гамму, машина же все это обрабатывает и предлагает разные вариации. После можно играть с картинками как душе угодно. Я вот увеличила, доработала, перенесла эскиз на холст, а затем красками создала итоговую картину. Думаю, это эдакое коллективное творчество, в компании авторов - я, искусственный интеллект и Магритт. Только вот возникает логичный вопрос: "Являются ли такие работы объектом искусства?".

В запросе важны даже знаки препинания. Фото: личный архив героя публикации

Думаю тут должны решать специалисты, ведь в истории есть немало кейсов, когда новые направления со временем становились общепризнанными. Яркий пример Марсель Дюшан со своим писсуаром: думаю, тогда никто и предположить не мог, что бытовой предмет может стать частью искусства. Сейчас с нейро-картинами происходит что-то похожее. И чем больше будет примеров, тем быстрее тема наберет обороты. Правда, во всем этом технологическом процессе есть и минус, например, пока не очень понятно, что же будет с дизайнерами, которые занимаются графикой и иллюстрацией, в общем, создание визуала. Возможно, им придется искать какую-то другую работу. Хотя, когда появились 3D принтеры многие говорили: мол, ну все, дизайнеры интерьеров больше не нужны. При этом не стоит забывать, что пока даже самым умным компьютером управляет мозг человека.

ХУДОЖНИК БЕЗ ИДЕИ - РЕМЕСЛЕННИК

- Принято считать, что только благодаря искусственному интеллекту человек без навыков в живописи сможет создавать картины, - продолжает Виктория. – На самом деле, так уже давно, ведь автор в современном понимании это не тот, кто умеет писать, а тот, кто придумывает, отвечает за основной концепт. По сути, художник без идеи – просто ремесленник. Например, есть у нас абстрактный бухгалтер Галина. Она решила создавать картины, при этом ни разу не держав кисть в руке. В этом вопросе даме может помочь нейросеть, только есть два важных но. Женщина должна понимать концепцию будущего «шедевра» и хотя бы базово разбираться в истории искусств. Великого мастера из нее может и не выйти, но сделать что-то красивое для дома – вполне.

В целом, подход очень похож на фотографию. В далекие времена этим делом занимались лишь единицы, ведь нужно было разбираться в тонкостях процесса и уметь обуздать огромную технику. Позже фотоаппараты появились в широком доступе, и каждый желающий мог сделать яркие кадры. Однако профессиональных фотохудожников намного больше так и не стало. То же самое касается, как мобильной съемки, так и нейросети.

УМНЫЕ ЭСКИЗЫ

- Вообще лично у меня процесс создания работ был относительно недолгим, - улыбается дизайнер. – Несколько часов побаловалась с возможностями нейросети, по два дня потратила на создание самих картин и готово. Но стоит отметить, что такая форма по времени была возможно только из-за уже готовых «умных» эскизов.

Пока нейросеть не сможет заменить человека. Фото: личный архив героя публикации

Ну, а для тех, кто не имеет навыков в живописи, но хочет в живую наслаждаться собственными творениями, есть классный лайфхак. Работы, сделанные на сайте нейросети очень ограничены в форматах - нельзя выбрать количество пикселей и нужную форму, платформа выдает лишь квадраты плохого качества. Чтобы распечатать картины на больших холстах нужно установить выбранную нейросеть, но уже в качестве программы на компьютер. И таком случае ваши возможности почти безграничны. Дерзайте, творите и создавайте.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТ

"В пиксельном мире есть больше возможностей"

- Любое творчество — это, прежде всего, самовыражение, желание создавать что-то новое, преобразовывать мир, наполнять, это продукт внутреннего мира человека, - считает психолог Полина Шаповалова. – В эпоху цифровизации наш мир преобразовывается, затрагивая все сферы жизни, в том числе и творчество, которое тоже получат новые возможности и грани в виртуальном пространстве.

В так называемом пиксельном мире есть больше возможностей поделиться своей продукцией, поскольку на смену картинным галереям и музеям пришел интернет. Если художник хочет получить признание и реализацию, конечно, нужно использовать возможности виртуального пространства. Это конечно, уже другой вид искусства, нежели классическая живопись, однако это искусство современности. Точно также раньше непривычными направлениями считались импрессионизм, кубизм, абстракционизм, сейчас таковым является нейрографика и виртуальные картины.

Запрос один из самых важных этапов создания картины с искусственным интеллектом. Фото: личный архив героя публикации

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