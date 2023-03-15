Мобилизованный сотрудник Института археологии РАН из Ростовской области погиб в зоне СВО

Михаил Головков погиб при исполнении воинского долга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мобилизованный сотрудник Института археологии РАН Михаил Головков из Ростовской области погиб при исполнении воинского долга. Информацию об этом опубликовали на сайте академии наук.
Известно, что 30-летний археолог попал в зону специальной операции «практически сразу после объявления мобилизации». Он ушел из жизни в марте 2023 года.
- Совсем молодым человеком Михаил участвовал в раскопках на территории родной для него Ростовской области. С 2016 года работал в отделе сохранения археологического наследия института. Практически круглый год проводил в поле, принимал участие более чем в 20 успешных экспедициях, - говорится на сайте Института археологии РАН.
Коллеги Михаила Головкова отмечают, что исследователь обладал живым умом и исключительной энергией. Был талантливым организатором, способным решить любые вопросы, возникающие во время спасательных археологических работ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове через военную прокуратуру добились компенсации для раненого мобилизованного бойца
Семье военного выплатили 3 млн рублей (подробности)