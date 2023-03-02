В Ростове через военную прокуратуру добились компенсации для раненого мобилизованного бойца

Компенсацию бойцу не могли перечислить из-за технической ошибки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону через военную прокуратуру удалось добиться компенсации для мобилизованного бойца, который был ранен в зоне специальной операции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат донского Заксобрания Евгений Федяев.

По словам парламентария, военный в октябре 2022 года получил серьезное ранение в голову, но финансовую поддержку ему не выплатили из-за технической ошибки - неверно указанного номера части. Супруга пострадавшего прошла все возможные инстанции, однако самостоятельно помощи так и не получила.

- После моего обращения в военную прокуратуру назначили выплату в 3 млн рублей. В итоге долгожданные денежные средства были переведены, - написал Евгений Федяев.

Депутат добавил, что пока шла прокурорская проверка для семьи также приобрели продукты и необходимые лекарства.

Добавим, в Ростовской области сейчас действуют различные виды помощи для мобилизованных бойцов и их семей, в том числе оказывается бесплатная юридическая помощь. Опыт донского региона в этой работе уже собираются использовать на федеральном уровне. Также на Дону в 2023 году планируют разработать систему адаптации участников специальной операции к мирной жизни.

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