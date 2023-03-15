В 2023 году в Цимлянском водохранилище ожидается нехватка воды

Цимлянское водохранилище - один из крупнейших искусственных водоемов юга страны Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области в Цимлянском водохранилище ожидается нехватка воды. Уровень водоема уже в 2022 году составлял около 34 метров при норме в 36 метров. Об этом в интервью изданию PortNews.ru сообщил руководитель «Азово-Донской бассейновой администрации» Сергей Гайдаев.

- 2022 год, как и несколько предыдущих лет, характеризовался низкой весенней приточностью. Она составила 6,52 куб. км или 70,2 % от нормы. Многолетний запас не был восстановлен полностью, - сообщил Сергей Гайдаев.

Эксперт отметил также, что из-за недостаточного количества воды в навигационный период действовали ограничения по осадке судов.

В 2023 году весеннюю приточность в Цимлянское водохранилище прогнозируют на уровне в 78 %. Бесперебойной подачи воды намерены добиться выполняя минимальные попуски в нижнюю часть водоема: с 18 марта - 230 кубометров в секунду, с 21 марта - 270 кубометров в секунду, с 24 марта - 300 кубометров в секунду, с 28 марта - 330 кубометров в секунду, с 1 апреля - 360 кубометров в секунду.

Напомним, Цимлянское водохранилище - один из крупнейших искусственных водоемов юга страны. От его полноводности зависит водоснабжение населения Ростовской области, работа промышленных объектов, состояние водного транспорта и рыбного хозяйства.

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