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НовостиОбщество15 марта 2023 10:58

В старом аэропорту Ростова планируют открыть Центральный областной автовокзал

Также в разных частях города создадут конечные остановки для межмуниципальных маршрутов
Ангелина СКИБА
Перераспределить транспортные потоки намерены в несколько этапов

Перераспределить транспортные потоки намерены в несколько этапов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году в старом аэропорту Ростова-на-Дону планируют открыть Центральный областной автовокзал. Сейчас для этого проводят реконструкцию здания, сообщили на совещании в донском Минтрансе.

Также прозвучала информация о планах по созданию пяти транспортно-пересадочных узлов - конечных остановок для межмуниципальных маршрутов. Эти объекты собираются разместить в разных районах донской столицы.

- Конечные остановки планируется расположить на улице Менжинского, в микрорайоне Левенцовском - там, где построят разворотные кольца для трамваев, а также на Главном автовокзале и Центральном рынке, - уточнили участники совещания.

Добавим, перераспределить транспортные потоки намерены в несколько этапов. В ближайшее время изменят работу ряда межмуниципальных маршрутов, проходящих через центральную часть Ростова-на-Дону. По мнению властей, это снизит транспортную нагрузку и уменьшит воздействие на окружающую среду.

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