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НовостиОбщество15 марта 2023 12:00

Съемочная группа из Ростова попала под минометный обстрел ВСУ на территории Донбасса

Это произошло во время работы над новой кинолентой
Ангелина СКИБА
Огонь по съемочной группе скорректировал беспилотник

Огонь по съемочной группе скорректировал беспилотник

Фото: Александр КОЦ

Съемочная группа из Ростовской области попала под обстрел ВСУ во время работы над кинолентой «Добровольцы. Воспоминания о будущем». Эту информацию сегодня, 15 марта, подтвердил автор сценария, руководитель поискового отряда «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.

- Все произошло во время съемок в зоне специальной операции. Брали интервью у 18-летнего добровольца из донского региона. Нас заметили с беспилотника и скорректировали минометный огонь. После этого рядом с нами прозвучало несколько взрывов. Мы успели укрыться, никто не пострадал, - рассказал Андрей Кудряков.

Известно, минометные снаряды разорвались примерно в 10 метрах от документалистов. Этот момент попал на камеру и теперь должен войти в сюжет фильма.

Напомним, ленту «Добровольцы. Воспоминания о будущем» снимают в горячих точках Донбасса. Известно, что содействие проекту оказывает Президентский фонд поддержки культурных инициатив.

Съемочная группа стремится показать настоящих воинов, добровольцев, которые сейчас защищают Родину и мирных жителей нашей страны. Режиссер картины - Юрий Мальцев, сценарист - Андрей Кудряков.

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Сейчас кинолента находится в стадии монтажа (подробности)