Съемочная группа из Ростова попала под минометный обстрел ВСУ на территории Донбасса

Огонь по съемочной группе скорректировал беспилотник Фото: Александр КОЦ

Съемочная группа из Ростовской области попала под обстрел ВСУ во время работы над кинолентой «Добровольцы. Воспоминания о будущем». Эту информацию сегодня, 15 марта, подтвердил автор сценария, руководитель поискового отряда «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.

- Все произошло во время съемок в зоне специальной операции. Брали интервью у 18-летнего добровольца из донского региона. Нас заметили с беспилотника и скорректировали минометный огонь. После этого рядом с нами прозвучало несколько взрывов. Мы успели укрыться, никто не пострадал, - рассказал Андрей Кудряков.

Известно, минометные снаряды разорвались примерно в 10 метрах от документалистов. Этот момент попал на камеру и теперь должен войти в сюжет фильма.

Напомним, ленту «Добровольцы. Воспоминания о будущем» снимают в горячих точках Донбасса. Известно, что содействие проекту оказывает Президентский фонд поддержки культурных инициатив.

Съемочная группа стремится показать настоящих воинов, добровольцев, которые сейчас защищают Родину и мирных жителей нашей страны. Режиссер картины - Юрий Мальцев, сценарист - Андрей Кудряков.

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