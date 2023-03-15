В Ростовской области от укусов клещей пострадали еще 23 человека

Гражданам посоветовали пользоваться противоклещевыми препаратами
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На территории Ростовской области от укусов клещей пострадали 23 человека. Об этом сообщили в региональном Ростпотребнадзоре 14 марта.
По информации ведомства, из 23 пострадавших 12 — дети до 14 лет. Отметим, что в области начался сезон, когда эти членистоногие активизируются. Больше всего клещи опасны весной. Вредители обычно кусают людей за ноги, шею или за ушами.
- В Ростовской области расположены природные очаги инфекций, представляющие опасность для населения; наиболее актуальными из которых, являются: Крымская геморрагическая лихорадка (далее КГЛ), иксодовые клещевые боррелиозы (далее ИКБ), - отметили в ведомстве.
Гражданам посоветовали пользоваться противоклещевыми препаратами для обработки одежды и открытых участков тела.
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