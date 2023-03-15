В Ростовской области от укусов клещей пострадали еще 23 человека

Гражданам посоветовали пользоваться противоклещевыми препаратами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Ростовской области от укусов клещей пострадали 23 человека. Об этом сообщили в региональном Ростпотребнадзоре 14 марта.

По информации ведомства, из 23 пострадавших 12 — дети до 14 лет. Отметим, что в области начался сезон, когда эти членистоногие активизируются. Больше всего клещи опасны весной. Вредители обычно кусают людей за ноги, шею или за ушами.

- В Ростовской области расположены природные очаги инфекций, представляющие опасность для населения; наиболее актуальными из которых, являются: Крымская геморрагическая лихорадка (далее КГЛ), иксодовые клещевые боррелиозы (далее ИКБ), - отметили в ведомстве.

Гражданам посоветовали пользоваться противоклещевыми препаратами для обработки одежды и открытых участков тела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2023 году в Цимлянском водохранилище ожидается нехватка воды

Весеннюю приточность прогнозируют на уровне в 78 %

(Подробности)