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НовостиОбщество15 марта 2023 12:46

Три 25-этажки собираются возвести в Ростове на пересечении Театрального проспекта и Нансена

Жилое строительство планируют вести из расчета в 40 кв. метров на человека
Ангелина СКИБА
Проект межевания территории уже утвердили в городской администрации

Проект межевания территории уже утвердили в городской администрации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ростова утвердили бизнесмену из Краснодара проект межевания территории в районе Театрального проспекта. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Речь идет о пространстве общей площадью 17,41 га в границах улиц Нансена, Текучева и Театрального проспекта. В указанном месте, по плану, должны возвести три 25-этажки от 83 тысяч кв. метров до 124 тыс. кв. метров. Жилое строительство намерены вести из расчета 40 кв. метров на человека.

В высотках и рядом с ними собираются также оборудовать детский сад на 87-90 мест, поликлинику на 30 посещений в смену, отделения почты и банка, магазины, предприятия общепита, спортивные залы. Также предполагается создание парковочных мест, всего их должно быть около 1031-1071.

Добавим, под высотные здания отвели 2,2 га, под транспортную инфраструктуру - 2,1 га, под социальные постройки - примерно 1 га. Сейчас планируемая территория не застроена, рядом находится промзона со складами и автоцентрами.

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