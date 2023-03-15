Специалисты провели работу по оснащению и проверке готовности 21 лесопожарной станции. Фото: правительство Ростовской области

В лесах Ростовской области объявили пожароопасный сезон с 15 марта. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области. Соответствующий указ подписал министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин.

По информации ведомства, специалисты провели работу по оснащению и проверке готовности 21 лесопожарной станции.

- Создана специальная группировка для тушения крупных лесных пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, которая насчитывает три тысячи человек, более тысячи единиц техники и свыше шести с половиной тысяч единиц оборудования и инвентаря, - сообщили в правительстве области.

Отметим, что мониторинг пожарной безопасности будет проходить на всей площади лесфонда региона. В текущем году систему видеонаблюдения за лесными пожарами пополнят еще 26 камер. Всего будет задействовано 86 видеокамер.

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