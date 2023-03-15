В Ростове на выезде из Суворовского новый светофор парализовал движение машин

Светофор был установлен по просьбам местных жителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Суворовском микрорайоне Ростова новый светофор стал причиной внушительных заторов. Люди сообщили в соцсетях, что красную фазу для водителей выставили на 199 секунд, то есть более чем на 3 минуты, тогда как длительность зеленой фазы составляла всего 20 секунд.

«Замедленный регулировщик», по словам ростовчан, появился на участке примыкания Торгового проспекта хутора Ленинакан к автодороге Ростов-на-Дону - слобода Родионово-Несветайская - Новошахтинск.

- 13 марта и сегодня, 14 марта, в 6:30 путь около 3-4 км до злополучного светофора составил 40 минут. Проезжая часть в районе Торгового проспекта была единственной «живой» артерией, по которой можно было без особых пробок утром выехать из района, - пожаловалась в одной из групп VK местная жительница.

- Работаю на Западном. Если раньше хоть как-то успевала, то сейчас опаздываю на 1-2 часа. Меня с такими темпами уволят. Зачем его вообще включили, итак в заторах живем, - присоединилась к негодованию еще одна ростовчанка.

Очевидцы добавили в комментариях, что «тянучка» из-за светофора в течение двух дней начиналась от первой автомойки, и в это время «много водителей проезжали по встречке через сплошную».

После этого поступила реакция от министерства транспорта региона. Стало известно, что специалисты уже откорректировали работу техники.

- 14 марта произвели корректировку циклов. Светофор работает в постоянном режиме. Сейчас с 6 до 9 утра на основное направление (Ростов-на-Дону - Новошахтинск) зеленый сигнал светофора горит 120 секунд, для выезда из Суворовского - 60 секунд. В остальное время соотношение интервала 160/45. При изменении потока машин циклы будут изменяться по необходимости, - прокомментировали в ведомстве.

В Минтрансе подчеркнули, что новый светофор был установлен в соответствии с нормами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стартовало строительство трассы «Таврида 2» из Симферополя в Ростов-на-Дону

Сейчас уже ведутся геодезические и геологические изыскания (подробности)