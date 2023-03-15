Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 марта 2023 14:59

В Ростове на выезде из Суворовского новый светофор парализовал движение машин

Водители вынуждены были стоять на «красном» 199 секунд
Ангелина СКИБА
Светофор был установлен по просьбам местных жителей

Светофор был установлен по просьбам местных жителей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Суворовском микрорайоне Ростова новый светофор стал причиной внушительных заторов. Люди сообщили в соцсетях, что красную фазу для водителей выставили на 199 секунд, то есть более чем на 3 минуты, тогда как длительность зеленой фазы составляла всего 20 секунд.

«Замедленный регулировщик», по словам ростовчан, появился на участке примыкания Торгового проспекта хутора Ленинакан к автодороге Ростов-на-Дону - слобода Родионово-Несветайская - Новошахтинск.

- 13 марта и сегодня, 14 марта, в 6:30 путь около 3-4 км до злополучного светофора составил 40 минут. Проезжая часть в районе Торгового проспекта была единственной «живой» артерией, по которой можно было без особых пробок утром выехать из района, - пожаловалась в одной из групп VK местная жительница.

- Работаю на Западном. Если раньше хоть как-то успевала, то сейчас опаздываю на 1-2 часа. Меня с такими темпами уволят. Зачем его вообще включили, итак в заторах живем, - присоединилась к негодованию еще одна ростовчанка.

Очевидцы добавили в комментариях, что «тянучка» из-за светофора в течение двух дней начиналась от первой автомойки, и в это время «много водителей проезжали по встречке через сплошную».

После этого поступила реакция от министерства транспорта региона. Стало известно, что специалисты уже откорректировали работу техники.

- 14 марта произвели корректировку циклов. Светофор работает в постоянном режиме. Сейчас с 6 до 9 утра на основное направление (Ростов-на-Дону - Новошахтинск) зеленый сигнал светофора горит 120 секунд, для выезда из Суворовского - 60 секунд. В остальное время соотношение интервала 160/45. При изменении потока машин циклы будут изменяться по необходимости, - прокомментировали в ведомстве.

В Минтрансе подчеркнули, что новый светофор был установлен в соответствии с нормами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стартовало строительство трассы «Таврида 2» из Симферополя в Ростов-на-Дону

Сейчас уже ведутся геодезические и геологические изыскания (подробности)