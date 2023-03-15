Стартовало строительство трассы «Таврида 2» из Симферополя в Ростов-на-Дону

Специалисты завозят все составляющие для создания дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работы по созданию трассы «Таврида 2», которая соединит Симферополь и Ростов-на-Дону, уже начались. Об этом в эфире телеканала «Таврия» сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

- Работы уже начаты. Людям будет видно, как работает спецтехника, но перед этим необходимо провести огромный объем работ, который не виден. Это проектирование, геодезические и геологические изыскания, они ведутся уже сейчас. Кроме того, уже завозится щебень, битум - готовятся все те составляющие, которые нужны для строительства дороги, - прокомментировал Владимир Сальдо.

Напомним, по итогам работ современная автострада охватит Азовское море. Создание новой дороги поможет снять нагрузку с Крымского моста. Предполагаемая пропускная способность будущей проезжей части - более 30 тысяч автомобилей в сутки. Этот проект ранее поддержал президент России Владимир Путин.

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