На бывшего гендиректора Ростовводоканала завели дело о коммерческом подкупе

Дома у бывшего руководителя и в офисе предприятия прошли обыски.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове-на-Дону в отношении бывшего генерального директора Ростовводоканала возбудили уголовное дело. Его подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщили в донском управлении МВД.
По версии следствия, подозреваемый с помощью фиктивных договоров получил от акционерного общества 2 миллиона 700 тысяч рублей. За вознаграждение он обещал снизить плату за негативное воздействие сбрасываемых сточных вод.
Дома у бывшего руководителя и в офисе предприятия прошли обыски. Правоохранители изъяли терминалы мобильной связи, компьютерную технику, бухгалтерскую и другую документацию.
В региональном управлении следственного комитета уточнили, что решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.
Ситуацию прокомментировали в АО «Еврайзийский».
- Мажоритарный акционер – компания «Евразийский» - заинтересована в выявлении коррупционеров, которые наносят финансовый и репутационный ущерб Ростовскому Водоканалу. Именно поэтому на предприятии продолжаются служебные проверки, а я как инициатор, активно сотрудничаю с правоохранительными органами, оперативно предоставляя всю необходимую информацию для расследования, - прокомментировал гендиректор акционерного общества Герман Вишневский.
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