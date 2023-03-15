На бывшего гендиректора Ростовводоканала завели дело о коммерческом подкупе

Дома у бывшего руководителя и в офисе предприятия прошли обыски. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону в отношении бывшего генерального директора Ростовводоканала возбудили уголовное дело. Его подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщили в донском управлении МВД.

По версии следствия, подозреваемый с помощью фиктивных договоров получил от акционерного общества 2 миллиона 700 тысяч рублей. За вознаграждение он обещал снизить плату за негативное воздействие сбрасываемых сточных вод.

Дома у бывшего руководителя и в офисе предприятия прошли обыски. Правоохранители изъяли терминалы мобильной связи, компьютерную технику, бухгалтерскую и другую документацию.

В региональном управлении следственного комитета уточнили, что решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Ситуацию прокомментировали в АО «Еврайзийский».

- Мажоритарный акционер – компания «Евразийский» - заинтересована в выявлении коррупционеров, которые наносят финансовый и репутационный ущерб Ростовскому Водоканалу. Именно поэтому на предприятии продолжаются служебные проверки, а я как инициатор, активно сотрудничаю с правоохранительными органами, оперативно предоставляя всю необходимую информацию для расследования, - прокомментировал гендиректор акционерного общества Герман Вишневский.

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