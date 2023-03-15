Из центра Ростова выведут межмуниципальные маршруты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из центра Ростова хотят исключить межмуниципальные маршруты, сообщается на сайте министерства транспорта региона.

Предполагается, что введение меры будет способствовать понижению транспортной нагрузки в городе и негативного воздействия на окружающую среду.

Для уменьшения нагрузки будут созданы пять транспортно-посадочных узлов - конечных остановок межмуниципальных маршрутов на въездах в город. Их расположат в микрорайоне Левенцовский на улице Менжинского, главном автовокзале и центральном рынке.

Выведение пригородных маршрутов из центра города проведут в несколько этапов, первый из которых власти планируют провести в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ростовских автобусах появится автоматическая система подсчета пассажиров

Она заработает уже в текущем году (подробности)