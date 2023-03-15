5,5 млрд рублей выделят на развитие культуры в Ростовской области в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

5,5 млрд рублей запланировано в 2023 году на развитие культурной отрасли Ростовской области, сообщается на сайте правительства региона.

По сравнению с прошлым годом бюджет на эти цели вырос на 883 млн рублей .

Как отметил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов, такой рост говорит о большом доверии к команде работников культуры Ростовской области.

В рамках заседания коллегии регионального Минкультуры были подведены итоги работы в 2022 году и поставлены задачи на 2023 год.

В текущем году запланирован ряд значимых событий, таких как юбилей атамана Платова, празднование 150-летия со дня рождения С.В.Рахманинова, мероприятия к 80-летию освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков в музее «Самбекские высоты». Помимо этого, планируется ремонт муниципальных объектов культуры и оснащение оборудованием.

Напомним, губернатор Василий Голубев объявил 2023 год на Дону Годом атамана Платова. В нынешнем году исполняется 270 лет со для рождения атамана.

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