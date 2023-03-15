Жительница Махачкалы из ревности нацарапала оскорбление на авто соперницы за 9 млн

Выйдя из клуба, хозяйка машины прочла неприятный комментарий прямо на дорогом авто. Фото: ГУ МВД по Республике Дагестан

В столице Дагестана в любовной драме пострадал дорогой автомобиль. «Мерседес» за 9 миллионов стал доской для оскорблений после того, как его хозяйку, предположительно, обвинили в том, что она уводит чужого мужчину. Подробности истории сообщают наши коллеги из «КП — Ставрополь» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Дагестану.

По версии правоохранителей, 21-летняя девушка узнала об измене своего парня, и поехала в ночной клуб удостовериться в информации. Там она увидела его в компании другой девушки, устроила парочке скандал и вызвала такси.

В ожидании машины, она заметила автомобиль «разлучницы» - это Mercedes Benz CLS, цены на такие машины начинаются от девяти миллионов рублей.

А дальше в отдел полиции Ленинского района Махачкалы поступило заявление от 29-летней жительницы города. Она обвинила 21-летнюю девушку в том, что та якобы разбила лобовое стекло ее автомобиля и повредила капот, сообщили в пресс-службе республиканского главка.

На капоте было камнем нацарапано обидное, но не матерное слово из пяти букв.

В издании уточняют, что на ремонт машины понадобится около 90 тысяч рублей. Сколько времени нужно на восстановление разбитого сердца, посчитать трудно.

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