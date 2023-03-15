Директора донского предприятия по сбору мусора подозревают в служебном подлоге. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директора муниципального предприятия по сбору мусора Милютинского сельского поселения подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлологе. Об этом сообщает Следком по Ростовской области.

По версии следствия, подозреваемый фиктивно трудоустроил на предприятие на должность кочегара свою жену. Фактически женщина не выполняла свои должностные обязанности, однако, зарплата начислялась ей в полном объеме. За период с октября 2019 по декабрь 2022 года ей было начислено более 230 тысяч рублей. Их подозреваемый использовал на свои нужды.

В результате действий мужчины бюджету муниципального предприятия причинен материальный ущерб.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

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