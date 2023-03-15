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НовостиОбщество15 марта 2023 16:56

В Ростовводоканале подтвердили обыски в доме бывшего гендиректора

Ранее в отношении одного из сотрудников компании возбудили уголовное дело
Полина ШЕВЧЕНКО
В Ростовводоканале подтвердили обыски в доме бывшего гендиректора.

В Ростовводоканале подтвердили обыски в доме бывшего гендиректора.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В домах гендиректора и бывших сотрудников Ростовводоканала прошли обыски. Информацию об этом подтвердили в организации.

В компании сообщили, что ранее в отношении одного из сотрудников возбудили дело о коммерческом подкупе. Следствие считает, что вознаграждение полагалось за снижение платы за негативное воздействие на систему канализации. Недобросовестные работники были уволены. Согласно комментарию организации, с приходом бывшего гендиректора их восстановили в должности.

— На предприятии продолжаются служебные проверки, а я, как инициатор, активно сотрудничаю с правоохранительными органами, оперативно предоставляя всю необходимую информацию для расследования, - подчеркнул генеральный директор АО «Евразийский» Герман Вишневский.

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