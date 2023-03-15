Сергей Жигунов помог с покупкой мобильного телефона девятилетнему мальчику из Донбасса

Актер родом из Ростова поучаствовал в сборе денег на телефон для девятилетнего мальчика из ДНР, который теперь живет в Крыму. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный актер родом из Ростова-на-Дону Сергей Жигунов «скинулся» на мобильный телефон для девятилетнего мальчика из Донбасса. Подробности сообщают наши коллеги из «КП — Крым».

Как рассказали в издании, артист сейчас находится в Крыму на даче и готовится к очередным съемкам. Его супруга Виктория Ворожбит рассказала своим подписчикам в соцсети историю сына своего мастера маникюра. Девятилетний «Сергей Сергеевич» из Марьинки Донецкой народной республики переехал в Ялту с мамой, бабушкой и дедушкой. Мальчик уже успел подраться с одноклассником за любовь к творчеству Виктора Цоя. Школьник поразил звездную чету своей любовью к театру и взрослым взглядом на жизнь.

Узнав, что у ребенка нет мобильного телефона, подписчики супруги актера предложили собрать деньги на гаджет. Виктория поддержала эту идею, как и Сергей Жигунов, который пока единственный мужчина из тех, кто вложился в будущую покупку. Звездная супруга обещала отчитаться подписчикам, сколько денег удастся собрать и показать, какой телефон купит мальчику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный ростовский актер Сергей Жигунов активно занялся спортом

Недавно ему удалось пройти 11 километров (подробнее)