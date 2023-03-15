Азовский филиал Росморпорта планирует дноуглубление в объеме более миллиона кубометров.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В 2023 году Азовский филиал «Росморпорта» проведет работы по дноуглублению в объеме 1,1 млн кубических метров, сообщается на сайте правительства Ростовской области.
На Таганрогском подходном канале объем земляных работ составит 952 тысячи кубометров, а на Азово-Донском морском канале – 215 тысяч кубометров.
Работы проведут в период с марта по ноябрь текущего года.
Дноуглубление позволит обеспечить необходимые для бесперебойного судоходства навигационные глубины.
О необходимости развивать порты Азовского моря сказал в послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин.
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