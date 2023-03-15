Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 марта 2023 17:14

Азовский филиал Росморпорта планирует дноуглубление в объеме более миллиона кубометров

Работы проведут до конца 2023 года
Полина ШЕВЧЕНКО
Азовский филиал Росморпорта планирует дноуглубление в объеме более миллиона кубометров.

Азовский филиал Росморпорта планирует дноуглубление в объеме более миллиона кубометров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году Азовский филиал «Росморпорта» проведет работы по дноуглублению в объеме 1,1 млн кубических метров, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

На Таганрогском подходном канале объем земляных работ составит 952 тысячи кубометров, а на Азово-Донском морском канале – 215 тысяч кубометров.

Работы проведут в период с марта по ноябрь текущего года.

Дноуглубление позволит обеспечить необходимые для бесперебойного судоходства навигационные глубины.

О необходимости развивать порты Азовского моря сказал в послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области из-за санкций приостановили строительство двух зерновых терминалов

Речь идет об объектах в Азове и Таганроге (подробности)