Следком возбудил уголовное дело из-за голодной смерти месячного младенца

Крохе становилось все хуже слишком быстро - его просто не довезли до больницы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Сочи следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти младенца возрастом всего месяц от роду от истощения. Как сообщает «КП — Кубань», ребенок скончался 8 марта. Родители заметили, что крохе становится хуже с каждым часом, но медики помочь ему уже не успели.

Как отмечает издание, по некоторым данным, отцом ребенка может быть известный блогер, пропагандирующий сыроедение и праноедение, то есть питание солнечной энергией.

Сообщается, что мать ребенка и блогер жили в Сочи с 2022 года, ребенок якобы родился в домашних условиях без помощи врачей.

Среди версий причин гибели крохи называют как истощение, так и пневмонию. Экспертам предстоит разобраться во всех подробностях случившейся трагедии.

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