Малыш умер спустя несколько минут после рождения. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жительница Ростовской области Анастасия Ктиторова потеряла ребенка из-за акушера-гинеколога районной больницы. Девушка двое суток не могла родить, а на неоднократные просьбы сделать кесарево получала от врача отказы. Позже местный суд подтвердил вину сотрудника, а медучреждение обязал выплатить компенсацию. Однако женщина считает решение суда слишком гуманным и несправедливым.

Анастасия рассказала «КП-Ростов-на-Дону», как первые в ее жизни роды обернулись трагедией и почему собирается дальше судиться с медиками.

ХОТЕЛИ И ПЛАНИРОВАЛИ ДЕТЕЙ

Анастасия забеременела летом 2019, когда ей было 22 года. Она узнала об «интересном положении» в день рождения — новость стала лучшим подарком. Девушка и ее муж были женаты три года и были готовы к детям.

— Беременность протекала без осложнений. Я приходила к врачу на осмотры в назначенное время, выполняла все рекомендации, сдавала анализы, скрининги, — вспоминает Анастасия.

Первые переживания появились на последнем месяце — в феврале 2020. День «икс» вот-вот должен был наступить, но признаков приближающихся родов не было. 7 февраля ее положили в больницу.

Беременность проходила без осложнений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

— В роддоме меня осмотрели и сделали заключение, что нужно госпитализироваться в отделение патологии. Срок 40 недель, а родовой проход не подготовлен. Съездила домой за вещами и легла в больницу, - рассказывает Анастасия.

«СКАЗАЛА, ЧТО ДОЛЖНА РОДИТЬ САМА»

После госпитализации лечащий врач дал пациентке таблетки для стимуляции родов. Спустя три дня у девушки наконец отошли воды, начались схватки. Но пока соседки по палате рожали, Анастасия весь день мучилась от болей. К вечеру шейка матки так и не раскрылась, а схватки стали менее интенсивными — тем не менее врач ничего не предпринимал.

— Я дважды просила сделать кесарево, в три часа ночи и в пять утра. Сначала врач объясняла, что я очень долго мучилась, что у меня почти все открылось (родовые пути — прим. ред.), что я должна родить сама. Во второй раз получила более грубый отказ. Она сказала так: «Ты знаешь, что это такое, это операция, а для нее нужны показания, а показаний нет», — вспоминает Анастасия

Вместо кесарева сечения роженице поставили капельницу и пообещали, что все случится в шесть часов. К шести у девушки действительно начались потуги, она попросилась в родзал, но родить так и не смогла. Около восьми часов роженица уже не могла терпеть и стала кричать.

В это время на смену заступил другой доктор, который сразу назначил роженице кесарево.

Девушка почти сутки пыталась родить ребенка, но ничего не получалось. Фото: Артем КИЛЬКИН

ВРАЧИ ПРОСИЛИ ПРОЩЕНИЯ

— Я проснулась, когда малыша достали. Врач держал его на руках и сказал: «Смотри, какой у тебя ребенок родился». Я увидела сына и заснула. Когда проснулась, муж сказал, что он умер.

Пока Анастасия рожала, у больницы ждали вестей ее близкие. После трагедии персонал вышел к родственникам и извинился. С самой женщиной пытался поговорить и тот самый врач, который в ту ночь так и не назначил кесарево. Пациентка не захотела с ней общаться — «не могла простить».

РЕШЕНИЕ СУДА

В мае 2021 года лечащему врачу, который несколько дней наблюдал роженицу, вынесли приговор. Суд установил, что медик не провела все нужные обследования ни на одном из этапов родов, хотя у роженицы были все признаки осложнений. Ребенок прожил всего несколько минут после рождения. К его смерти привела внутриутробная гипоксия - недостаток кислорода.

Акушера-гинеколога признали виновной по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Женщину приговорили к двум годам и шести месяцам ограничения свободы.

— Ей дали ограничение свободы, она не может появляться в общественных местах. Но на работу она ходит. Сначала она стала работать в другой больнице. А сейчас говорят, что вернулась в прежнюю, - рассказывает Анастасия.

Спустя год прошел гражданский процесс. Девушка хотела получить от больницы компенсацию морального вреда на сумму два миллиона рублей. Суд частично удовлетворил ее требования, обязав ответчика выплатить истцу 500 тысяч рублей. Она подала апелляцию в Ростовский областной суд.

— Я не понимаю, почему суд установил такой размер компенсации. У меня умер ребенок! Если бы было какое-то объяснение, то, возможно, я бы остановилась. Но его мне никто не предоставил, — говорит женщина.

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