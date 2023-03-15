Батайчанина подозревают в организации азартных игр. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Батайчанина подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщает пресс-служба Следкома по Ростовской области.

По данным следствия, с декабря 2022 по март 2023 года мужчина организовал в нежилом помещении в Батайске проведение азартных карточных игр вне игровой зоны без полученного разрешения на осуществление такой деятельности.

На месте преступления и по месту жительства мужчины полицейские провели обыски. В рамках их проведения были изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.

Сейчас в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. По уголовному делу проводится проверка.

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