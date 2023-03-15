Ростовские поставщики Wildberries оценили вероятность забастовки в пунктах выдачи

По словам продавцов, большинство ПВ оформлены на компанию, а не на предпринимателей. Фото: Екатерина Попова

Поставщики маркетплейса Wildberries в Ростове оценили, какова вероятность забастовки на пунктах выдачи в донской столице. Своими наблюдениями поделился портал 1rnd.ru.

Напомним, представители и владельцы пунктов выдачи маркетплейса Wildberries еще 14 марта стали сообщать о возможных забастовках в разных городах якобы из-за новых условий работы для предпринимателей.

В издании получили комментарий у предпринимателей, которые работают с маркетплейсом. По их словам, массово закрывать пункты выдачи в Ростове не собираются, поскольку большинство ПВ принадлежат самой компании. На индивидуальных предпринимателей оформлены лишь 10 процентов точек.

- Из этих десяти процентов максимум один из ста бастует, - приводит слова продавцов издание.

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