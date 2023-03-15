В Ростовской области сачками и мешками выгребали рыбу из магистрального канала

Кадры "дикой рыбалки" попали в Сеть. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростовской области, под Волгодонском, местные жители сачками и мешками выгребали рыбу из воды из Донского магистрального канала. Об этом сообщает газета «Наше время».

Издание уточняет: рыба из зимовальных ям попала в дренажные канавы, куда сливается вода из магистрального канала во время реконструкции.

Очевидцы сняли происходящее и выложили в Сеть: на кадрах в мутной по колено воде кишит речная рыба всевозможных размеров. Отсюда рыбе некуда деться, и животные просто гибнут. Местные жители прибыли на место экологического ЧП с сачками и мешками. Мелких карасей выбрасывали обратно, оставляя у себя добычу - сазанов и крупную рыбу других пород.

Напомним, подобное дончанам довелось увидеть два года назад, когда сломался один из шлюзов в Северном водохранилище, и оттуда ушла вода. На место сразу прибыли браконьеры, которые голыми руками ловили рыбу, но их через несколько часов остановили полицейские и оштрафовали за нарушение регламентов рыболовства, а другие и вовсе стали фигурантами уголовных дел за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

Грозит ли ответственность для рыбаков под Волгодонском, пока неизвестно. Меткам на видео уже пара дней, а точной геолокации не было указано.

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