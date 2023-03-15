Более 900 донских девятиклассников сдали итоговое собеседование по русскому языку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 марта в итоговом собеседовании по русскому языку приняли участие более 900 донских девятиклассников, сообщает Министерство общего и профобразования Ростовской области.

Сдача итогового собеседования является одним из условий допуска ребят к государственной аттестации.

Экзамен состоял из чтения текста вслух, его пересказа, монолога по выбранной теме и диалога с экзаменатором. На каждого школьника было выделено около 15 минут. Форма оценки – зачет/незачет.

Результаты будут известны не позднее 27 марта.

Участники, получившие незачет или не сумевшие посетить экзамен в основной день, смогут пройти собеседование 15 мая.

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