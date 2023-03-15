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НовостиОбщество15 марта 2023 18:12

Более 900 донских девятиклассников сдали итоговое собеседование по русскому языку

Результаты будут известны до конца месяца
Полина ШЕВЧЕНКО
Более 900 донских девятиклассников сдали итоговое собеседование по русскому языку.

Более 900 донских девятиклассников сдали итоговое собеседование по русскому языку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 марта в итоговом собеседовании по русскому языку приняли участие более 900 донских девятиклассников, сообщает Министерство общего и профобразования Ростовской области.

Сдача итогового собеседования является одним из условий допуска ребят к государственной аттестации.

Экзамен состоял из чтения текста вслух, его пересказа, монолога по выбранной теме и диалога с экзаменатором. На каждого школьника было выделено около 15 минут. Форма оценки – зачет/незачет.

Результаты будут известны не позднее 27 марта.

Участники, получившие незачет или не сумевшие посетить экзамен в основной день, смогут пройти собеседование 15 мая.

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