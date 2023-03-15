Обновленные указатели появятся на остановках в Ростове до 1 августа.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Обновленные указатели на остановках общественного транспорта установят до 1 августа 2023 года, сообщила руководитель пресс-службы городской администрации Мария Петрова.
- Сейчас проводятся конкурсные процедуры на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города. До начала исполнения новых муниципальных контрактов — 1 августа 2023 года — будут изготовлены и установлены актуальные информационные указатели, - написала Мария Петрова.
Прежние указатели выполняли свои функции с 2019 года.
Она отметила, что при проверке состояния остановок города были выявлены внешние и содержательные нарушения указателей, а именно повреждения и неактуальная информация.
Сейчас в городе насчитывается 1230 остановочных пунктов, из них большая часть имеет информационные указатели.
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