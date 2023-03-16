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НовостиОбщество16 марта 2023 4:49

Артспецшкола представит Ростовскую область на выставке в Музее Победы в Москве

Выставка школьных музеев посвящена подвигу в Великой Отечественной войне
Полина ШЕВЧЕНКО
Артспецшкола представит Ростовскую область на выставке в Музее Победы в Москве.

Артспецшкола представит Ростовскую область на выставке в Музее Победы в Москве.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Музей истории артиллерийской спецшколы лицея №11 представит Ростовскую область на выставке школьных музеев «Сильные духом» в Музее Победы на Поклонной горе. Об этом сообщает Министерство общего и профобразования донского региона.

Выставка посвящена подвигу артиллеристов и партизан в годы Великой Отечественной войны.

В центральной части экспозиции находится миниатюра учебного класса спецшколы Ростова. Там представлены фотографии, школьная документация, учебники и учебные принадлежности 1940-х годов.

Отмечается, что трое выпускников Артспецшколы имеют звание Героя Советского союза.

Выставка продлится до 29 марта. За это время ее посетят, предположительно, более тысячи российских школ.

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