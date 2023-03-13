В Ростове 20 марта планируют открыть Центр истинных ценностей

Центр истинных ценностей в Ростове планируют открыть 20 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове 20 марта откроется Центр истинных ценностей, который станет не просто креативным пространством, но обеспечит доступ творческих людей к высокотехнологическому оборудованию. Об этом во время передачи «О главном» рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как уточнил глава региона, донские власти каждый год пытаются найти «какую-то фишку», которая была бы интересна жителям Дона. И Центр как раз станет такой площадкой для популяризации научно-технологической деятельности и креативных индустрий, для обучения и объединения людей творческих профессий, духовного и интеллектуального образования молодежи. Центр станет месторождением новых талантов.

- В нем появятся парк оборудования и техники для обучения техническим компетенциям, изготовления 3D-моделей и макетов, площадка для проведения обучающих, культурных, научных, инвестиционных мероприятий, - уточнил Василий Голубев. - Также тут будет создан центр продюсирования с фотозонами, видеоаппаратурой, оборудованием для записи звука, а также профессиональным световым оборудованием.

По мнению губернатора, креативные и инновационные индустрии смогут внести заметный вклад в развитие экономики. В Центре творческие люди смогут передать свой опыт подрастающему поколению.

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