Три ресторана из Ростова вошли в шорт-лист национальной премии Where to Eat

Ростовские рестораны примут участие в финале конкурса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три ресторана из Ростова-на-Дону внесли в шорт-лист премии WhereToEat Russia. Итоги очередного отбора уже опубликованы, впереди конкурсантов ожидает финал, который проведут 7 апреля 2023 года.

Среди ростовских ресторанов отметили те, которые находятся в центре города, на проспекте Чехова, Красноармейской и Максима Горького. К слову, одно из мест до этого дважды, в 2021 и 2022 годах, объявляли лучшим местом отдыха на юге страны.

Всего в шорт-лист премии вошли 100 заведений из разных уголков страны. После итогового отбора определят 10 победителей.

Напомним, независимую премию WhereToEat еще в 2013 году учредила ассоциация российских гастрономических журналистов. Рейтинги составляют ежегодно по результатам тайного голосования коллегии экспертов.

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