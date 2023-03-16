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НовостиОбщество16 марта 2023 7:17

Три ресторана из Ростова вошли в шорт-лист национальной премии Where to Eat

Всего в обновленный рейтинг внесли 100 заведений из разных уголков страны
Ангелина СКИБА
Ростовские рестораны примут участие в финале конкурса

Ростовские рестораны примут участие в финале конкурса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три ресторана из Ростова-на-Дону внесли в шорт-лист премии WhereToEat Russia. Итоги очередного отбора уже опубликованы, впереди конкурсантов ожидает финал, который проведут 7 апреля 2023 года.

Среди ростовских ресторанов отметили те, которые находятся в центре города, на проспекте Чехова, Красноармейской и Максима Горького. К слову, одно из мест до этого дважды, в 2021 и 2022 годах, объявляли лучшим местом отдыха на юге страны.

Всего в шорт-лист премии вошли 100 заведений из разных уголков страны. После итогового отбора определят 10 победителей.

Напомним, независимую премию WhereToEat еще в 2013 году учредила ассоциация российских гастрономических журналистов. Рейтинги составляют ежегодно по результатам тайного голосования коллегии экспертов.

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