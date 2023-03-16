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НовостиОбщество16 марта 2023 7:27

В Ростовскую область в парк «Лога» привезли павлинов из ДНР

Птиц обнаружили в городе Соледаре
Лейла МИРИШОВА
Для новых жильцов сотрудники подготовили просторные вольеры.

Для новых жильцов сотрудники подготовили просторные вольеры.

Фото: Иван Макеев

В парк «Лога» привезли павлинов из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили на странице ростовского регионального отделения Союза казаков воинов России и зарубежья.

Самца и самку обнаружили в городе Соледаре. Наши бойцы забрали птиц и передали волонтерам из Каменска. После чего павлинов отвезли в парк «Лога». Для новых жильцов сотрудники подготовили просторные вольеры.

Сейчас жизни и здоровью пернатых ничего не угрожает, а сотрудники парка внимательно следят за их состоянием.

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