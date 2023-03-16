В Волгодонске в ДТП с автобусом пострадал 45-летний водитель

В результате столкновения водитель «Ваз 2111» получил травмы и был доставлен в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонске при столкновении легковушки с автобусом пострадал 45-летний водитель. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло утром 16 марта.

По информации ведомства, 45-летний водитель «ВАЗ 2111», на регулируемом перекрёстке не уступил дорогу пользующемуся преимуществом автобусу маршрута № 4А, под управлением 44-летнего водителя. В результате столкновения водитель «ВАЗ 2111» получил травмы и был доставлен в больницу.

- В момент ДТП пассажиров в автобусе не было. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

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