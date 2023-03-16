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НовостиОбщество16 марта 2023 8:42

Ростовводоканал подтвердил обыски в доме бывшего гендиректора организации

Он вместе с сообщниками незаконно собирал с бизнесменов деньги и причинял вред экологии области
Лейла МИРИШОВА
Экс-гендиректора подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

Экс-гендиректора подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовводоканал подтвердил обыски в доме экс-гендиректора организации. Об этом сообщили на сайте предприятия 14 марта.

По информации пресс-службы, в Ростове в отношении бывшего сотрудника возбудили уголовное дело. Экс-гендиректора подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере. По версии следствия, он вместе с сообщниками использовал фиктивные договора и получил от акционерного общества 2 миллиона 700 тысяч рублей. За деньги он обещал снизить плату за негативное воздействие сбрасываемых сточных вод.

В доме бывшего гендиректора прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли терминалы мобильной связи, компьютерную технику и всю документацию. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

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