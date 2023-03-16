Продовольственная ярмарка в Азове 18 марта: свою продукцию представят производители нескольких районов Дона

Ярмарочные торги пройдут в субботу, с 7 до 16 часов. Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия РО
В субботу, 18 марта, в Азове состоится масштабная продовольственная ярмарка выходного дня. Торговля развернется при поддержке департамента потребительского рынка Ростовской области и министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает пресс-служба ведомства.
Местные сельхозтоваропроизводители и из соседних районов привезут мясные и рыбные полуфабрикаты, сыры, плодоовощную продукцию, молочную, масло сливочное и растительное, хлебобулочные и кондитерские изделия, соленья и продукцию с пасек.
- Диапазон цен на социально значимые продукты питания планируется на 10-15 процентов ниже рыночных, - уточняется в сообщении ведомства.
Торги развернутся с 7 утра до 16 часов дня на площади у ТЦ «Перекресток» по адресу улица Привокзальная, 10б.
Добавим, что 18 марта локальные ярмарки развернутся и в других городах и поселках региона.
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