В Ростовской области выпускника кадетского корпуса посмертно удостоили ордена Мужества

Боец закрыл собой товарищей от осколков растяжки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области орденом Мужества посмертно наградили выпускника Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса Дмитрия Никитина. Медаль вручили родителям бойца. Церемония состоялась в новочеркасском Вознесенском патриаршем соборе, сообщает сайт донского правительства.

Дмитрий Никитин с детства хотел быть военным, как его старший брат. С седьмого класса учился в кадетском корпусе. После этого поступил на службу, принимал участие в специальной операции. Боец погиб в сентябре 2022 года, закрыв собой товарищей от осколков растяжки.

- «Быть воином - жить вечно», с этим девизом он шел по жизни. Был честным, веселым, очень заботливым сыном. На «гражданке» себя не видел, не представлял, как можно жить гражданской жизнью, - рассказала мама Дмитрия Елена Никитина.

После передачи ордена Мужества состоялась минута молчания, затем торжественным маршем прошли кадеты и юнармейцы.

- Казаки Всевеликого войска Донского принимают участие в специальной операции. Среди военных в том числе есть и вчерашние кадеты, каждый из которых является воплощением чести и мужества. Именно таким был Дмитрий Никитин. Память о нем будут бережно хранить, - прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

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