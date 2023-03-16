В Ростове при пожаре в здании погрануправления ФСБ пострадали два человека

В пожаре в здании погрануправления ФСБ в Ростове есть пострадавшие. Фото: Александр БЗЕЗЯН.

В четверг, 16 марта, в Ростове-на-Дону в здании пограничного управления ФСБ на улице Сиверса, 20 произошел пожар. Есть пострадавшие. Об этом «КП — Ростов» рассказал очевидец событий.

- Говорят одного мужчину среднего возраста увезли в больницу, - говорит ростовчанин. - Кто-то говорит, что есть и погибший.

Известно, что пострадавшего мужчину доставили в больницу скорой медицинской помощи. В настоящее время за его жизнь борются врачи.

Напомним, пламя охватило здание пограничного управления ФСБ, расположенного на улице Сиверса, 20, около 12:00. Огонь быстро распространился, черный дым виден с далекого расстояния.

Сейчас улица Сиверса перекрыта, автомобили перенаправляют в сторону улицы Варфоломеева. На месте работают пожарные машины. В причинах ЧП предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

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