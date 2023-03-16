В Ростове при пожаре в здании погрануправления ФСБ погиб один человек

Сейчас на пожаре работают сотрудники полиции и экстренных служб Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону при пожаре на проспекте Сиверса, в здании погрануправления ФСБ, погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

- По предварительным данным, во время пожара на Сиверса, 20 погиб один человек, еще двое пострадали, - сообщил источник.

Сейчас от МЧС пожар тушат 63 человека, задействовано 14 единиц техники. Угрозы населению нет. Известно, что к месту происшествия выехал глава администрации Алексей Логвиненко.

Напомним, пламя в одноэтажном здании разгорелось днем 16 марта. По словам местных жителей, огонь и черный дым охватили постройку после громких хлопков.

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