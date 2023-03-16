В Ростове из-за пожара в здании на Сиверса эвакуировали жильцов ближайших домов

Местные жители сообщили, что слышали хлопки перед возгоранием Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону из-за вспыхнувшего пожара на Сиверса, 20 эвакуировали жильцов близлежащих домов. Об этом корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» на месте происшествия сообщили очевидцы.

Известно, что сейчас в районе возгорания работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Дорога перекрыта в обоих направлениях, участок пути рекомендуют объезжать по улице Варфоломеева.

Напомним, пламя разгорелось сегодня, 16 марта. Местные жители в социальных сетях сообщили, что слышали громкие хлопки непосредственно перед возгоранием. Информация уточняется.

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На место происшествия уже выехали сотрудники экстренной службы (подробности)