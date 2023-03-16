Источник: пожар на Сиверса в Ростове-на-Дону локализовали

Угрозы населению нет
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове-на-Дону в здании на Сиверса, 20 удалось локализовать пламя. В эти минуты тушение продолжается, сообщает источник.
Напомним, внушительный пожар разгорелся сегодня, 16 марта, в здании погрануправления ФСБ. Губернатор Василий Голубев уже сообщил, что огонь охватил 800 кв. метров, после чего произошло обрушение двух стен.
- Предварительно, причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь привел к взрыву емкостей с горюче-смазочными материалами, - прокомментировал глава региона.
Известно, что в тушении от МЧС задействовали 63 человек и 14 единиц техники. Угрозы населению нет, но для безопасности экстренные службы эвакуировали жителей из близлежащих домов.
По официальным данным, при пожаре пострадал один человек. Сейчас он в состоянии средней тяжести находится в больнице.
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Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы (подробности)